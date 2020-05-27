تبوك 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأودعت الجمعية الخيرية في محافظة حقل من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك مايزيد عن 268 ألف ريال بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة والمسجلين ضمن سجلات الجمعية في مدينة حقل والمراكز والقرى والهجر التابعة للمحافظة، وذلك ضمن حملة يدا بيد التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فرج بن نصار العمراني أن جميع المناشط التي تقوم بها الجمعية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على تفعيل دور الشراكة المجتمعية، مشيرا إلى إيداع 81 ألف ريال بحسابات الأيتام ، و 187,600 ريال تم صرفها على الأسر المحتاجة والمسجلة مسبقا بالجمعية.وأوضح أن متطوعي الجمعية وزعوا أكثر من 3593 سلة غذائية على عدد من الأسر المحتاجة والمتعففة, بالإضافة إلى توزيع 3000 كرتون من التمور، على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية .// انتهى //23:17ت م0164