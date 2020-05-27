الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأهدر لايبزيغ الفرصة في اللحاق ببوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني بتعادله بعشرة لاعبين مع ضيفه هرتا برلين 2-2 اليوم في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.وسجل لوكاس كلوسترمان عند الدقيقة (24) والتشيكي باتريك شيك عند الدقيقة (68) هدفي لايبزيغ الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 لطرد مدافعه مارسيل هالستنبرغ، فيما سجل لهرتا لاعبه الصربي ماركو غروييتش عند الدقيقة (9) والبولندي كريستوف بيونتيك عند الدقيقة (82 ) من ركلة جزاء.وكانت الفرصة متاحة أمام لايبزيغ لمعادلة رصيد دورتموند (57 نقطة)الذي خسر أمس أمام ضيفه بايرن ميونيخ المتصدر بهدف نظيف، إلا أن التعادل الثالث على التوالي للايبزيغ على أرضه والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة أبقاه ثالثاً برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين خلف دورتموند وبالفارق ذاته أمام كل من بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تعادل سلباً مع فيردر بريمن، وباير ليفركوزن الذي خسر أمام فولفسبورغ 1-4 ، فيما ارتقى هرتا برلين إلى المركز العاشر برصيد 35 نقطة.//انتهى//23:29ت م0167