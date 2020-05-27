طرابلس 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلن في ليبيا اليوم عن الحجر الصحي العام بمدينة سبها جنوبي ليبيا والتطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق في المدينة.وأفاد عميد المجلس البلدي في سبها الشاوش عبدالسلام أن إعلان الحجر الصحي جاء بعد مشاورات مع وزارة الصحة وجميع القطاعات والجهات المختصة، إلى جانب توصيات مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض بالمنطقة الجنوبية، وما عرضه من معلومات حول دقة الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء كورونا بمدينة سبها.// انتهى //23:30ت م0168