واشنطن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 16,429 إصابة مؤكدة و 770 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,678,843 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 99,031 حالة وفاة.// انتهى //23:30ت م0169