جيزان 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير ‫ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التعازي والمواساة إلى قائد قوة الأفواج بمنطقة جازان العقيد محمد بن فارس الزهراني في وفاة والدته. ‏وأعرب سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه للعقيد الزاهراني عن خالص تعازيهما ومواساتهما له، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان.وعبَّر قائد قوة الأفواج بجازان العقيد محمد الزهراني ووالده وأفراد أسرته كافة عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة وألا يُريهما أي مكروه .// انتهى //23:38ت م0170