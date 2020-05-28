الرياض 4 شوال 1441هـ الموافق 27 مايو 2020م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.وتم خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.// انتهى //00:06ت م0172