أبو عريش 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة أبي عريش جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية مساء اليوم الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة, كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الكلي.// انتهى //00:13ت م0173