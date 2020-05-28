واشنطن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، مع تزايد التفاؤل بتعافي الاقتصاد وسط المزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 553.16 نقطة، أو 2.21 بالمئة، إلى 25548.27 نقطة وصعد المؤشر ستاندرد آندبورز 500 الأوسع نطاقا 44.36 نقطة كما 1.48 بالمئة، ليغلق عند 3036.13 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 72.14 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 9412.36 نقطة.// انتهى //00:30ت م0176