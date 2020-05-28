الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسوافق الاتحاد الدولي للسيارات اليوم على تخفيض الحد الأقصى لميزانية "الفورمولا واحد" في محاولة لمواجهة جائحة كورونا .وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على التخفيض في اجتماع عبر الفيديو اليوم استجابة للتصدي لجائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى فوضى في روزنامة بطولة العالم هذا العام.وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن التخفيض الجديد في مستوى سقف التكلفة سيجعله 145 مليون دولار في عام 2021، و140 مليون دولار في عام 2022، ثم 135 مليون دولار بين عامي 2023-2025، استناداً إلى موسم يشمل 21 سباقاً.ولم يتمكن منظمو بطولة العالم حتى الآن من إطلاق موسم 2020 بسبب "كوفيد-19"، حيث لاقت الجوائز العشر الأولى التي كانت مقررة، مصير الإلغاء أو التأجيل إلى موعد لم يحدد بعد.ويأمل المنظمون في انطلاق الموسم من النمسا على حلبة "ريد بول رينغ" في الخامس من يوليو من دون جمهور، على أن يقام سباق ثانٍ على الحلبة نفسها في الأسبوع التالي، وبعد ذلك يأمل المنظمون في إقامة سباقين متتاليين أيضا في سيلفرستون.//انتهى//01:02ت م0178