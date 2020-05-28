بريدة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم المجتمع ورجال الأمن ومنسوبي الصحة فرحة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ وذلك بنشر عدد من لوحات المعايدة بالطرق الرئيسة، وإرسال أكثر من 100 بطاقة معايدة عبر برامج التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة أن إظهار السرور فِي الأعياد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن فرع الرئاسة بالقصيم حرص على المشاركة والفرح والبهجة في هذا العيد المبارك وفق الاحترازات الصحية والتعليمات الرسمية وذلك من خلال نشر عدد من اللوحات وبطاقات المعايدة, مشيرا إلى أن هذه الأنشطة الاجتماعية تأتي بمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //01:06ت م0180