الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأجرى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ سلسلة من المشاورات مع أعضاء اللجنة اليوم في لوزان عبر مؤتمر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأوضحت اللجنة الأولمبية في بيان لها أن هذه المشاورات تحضير للجلسة التي ستعقدها اللجنة التنفيذية في اجتماعها في 10 يونيو.وستعقد اللجنة الأولمبية الدولية جمعيتها العمومية المقبلة بطريقة افتراضية في 17 يوليو بالنظر إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.وكان مقرراً أن تعقد هذه الجمعية العمومية الـ136 الصيف المقبل في طوكيو عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في العاصمة اليابانية وتأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس "كوفيد-19".// انتهى //01:07ت م0181