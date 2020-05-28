بريدة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسانطلقت مبادرة "جايين نعايدكم" ، لمعايدة رجال الأمن المرابطين ميدانياً في مختلف القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم خلال أيام عيد الفطر المبارك الأربعة المقامة تحت إشراف رابطة التطوع بإمارة المنطقة وبتنفيذ من فريق انتماء التطوعي ودعم من شركة الماجد للعود.وجاءت هذه المبادرة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لرابطة التطوع بالمنطقة , التي هي عبارة عن هدية مقدمة من سمو أمير منطقة القصيم ، وزعت خلال أيام عيد الفطر المبارك لرجال الأمن ، تقديراً وعرفاناً من سموه للأعمال الجليلة التي يقدمونها من خلال تطبيقهم لمنع التجول في أيام عيد الفطر المبارك ، خاصة وأنهم يقضون أيام العيد بعيداً عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم تجاه الوطن.يذكر أن هذه الخطوة امتداداً للأعمال الاجتماعية والمبادرات التي وجه بها سمو أمير منطقة القصيم في كافة أنحاء المنطقة منذ بدء انتشار الفيروس وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجول ، إذ كانت أولى مبادرات سموه "نهر العطاء" التي أسهمت في مد يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة المتأثرة جراء قرار منع التجول وتقديم أكثر من 55 ألف سلة غذائية بمبلغ يزيد عن 48 مليون ريال ، وإطلاق مبادرة "إفطارك في مكانك" استفاد من خلالها أكثر من 30 ألف مستفيد , ومبادرة "عيدنا في بيتنا" التي قدم من خلالها المعايدة لـ 100 ألف من أهالي مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة , ومبادرة "نحو أسرة سعيدة" التي تهدف إلى مد جسور التواصل مع الأسر وتلمس مشكلاتهم وتعزيز تنمية البرامج المجتمعية.// انتهى //01:19ت م0182