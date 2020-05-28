تبوك 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسعايدت سجون منطقة تبوك يوم الاثنين الماضي نزلاءها وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية، وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك، متبادلةً معهم التهاني والتبريكات.وأكد مدير سجون المنطقة العميد سلمان العتيبي أن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من المديرية العامة للسجون بدورها في أمن المجتمع وسلامته، ومشاركة النزلاء فرحتهم بحلول العيد وإدخال الفرح والسرور على كل نزيل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة وما سبقتها من مبادرات تعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية للنزلاء كافة بلا استثناء، حيث سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ 12 مساء ، لكسر حاجز عزلتهم وبعدهم عن ذويهم .وسأل العميد العتيبي الله تعالى أن يحفظ لوطننا ولاة أمره، وأن يعيد على بلادنا أعيادها وهي ترفل بثياب العز، وفي أمن وأمان وأن يحميها من كل مكروه.// انتهى //02:04ت م0183