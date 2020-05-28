نواكشوط 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، عن تسجيل ثلاث وفيات و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا.وأوضح مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات المكتشفة الجديدة جاءت إثر إجراء 260 تحليلاً مخبريًا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 292 حالة مؤكدة منها 15 حالة تعاف.ولفت النظر إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 16 حالة، إثر وفاة ثلاث مصابين اليوم بفيروس كورونا.//انتهى //03:01ت م0185