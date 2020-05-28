برازيليا 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 25598 حالة.وذكرت الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصا.وأشارت إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.// انتهى //04:20ت م0192