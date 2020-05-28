عام / ارتفاع وفيات كورونا في البرازيل إلى 25598 حالة
الخميس 1441/10/5 هـ الموافق 2020/05/28 م واس
برازيليا 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 25598 حالة.
وذكرت الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة.
وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصا.
وأشارت إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.
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