الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:رسالتان لخادم الحرمين وولي العهد من أمير الكويتالقيادة تهنئ رئيسي أذربيجان وإثيوبياولي العهد يبحث مع بوتين استقرار الأسواق البتروليةأمير الجوف يناقش خطة غرفة العمليات المشتركة للفترة القادمةأمير نجران يستعرض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونامحمد بن ناصر ينوّه بجهود الصحة والأمن في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازيةأمير المدينة يعتمد خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارةآل الشيخ: من خشي الضرر يرخص له بعدم شهود الجمعة والجماعةرفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهمالخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها.. الأحدالصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة والمتعافون تجاوزوا 51 ألف حالةالمملكة تجاوزت جائحة كورونا وفق منظومة عمل متكاملةتمديد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل مالي«التحالف» يسقط طائرات حوثية مسيرة استهدفت نجراندعم بريطاني لـ«الصحة العالمية».. وحظر فرنسي لكلوروكين في علاج فيروس كورونامركز أوروبي: إغلاق الحدود وفحوص ما قبل السفر قليلة الجدوىصواريخ حوثية تصيب قاعدة عسكرية في مأربقادة أوروبيون يحذرون نتنياهو من ضم أراض فلسطينيةانفجار مستودع يودي بحياة عدة أشخاص في إدلب// يتبع //06:00ت م0003