عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/10/5 هـ الموافق 2020/05/28 م واس
الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
رسالتان لخادم الحرمين وولي العهد من أمير الكويت
القيادة تهنئ رئيسي أذربيجان وإثيوبيا
ولي العهد يبحث مع بوتين استقرار الأسواق البترولية
أمير الجوف يناقش خطة غرفة العمليات المشتركة للفترة القادمة
أمير نجران يستعرض خطط تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا
محمد بن ناصر ينوّه بجهود الصحة والأمن في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية
أمير المدينة يعتمد خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارة
آل الشيخ: من خشي الضرر يرخص له بعدم شهود الجمعة والجماعة
رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهم
الخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها.. الأحد
الصحة: تسجيل 1815 إصابة جديدة والمتعافون تجاوزوا 51 ألف حالة
المملكة تجاوزت جائحة كورونا وفق منظومة عمل متكاملة
تمديد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل مالي
«التحالف» يسقط طائرات حوثية مسيرة استهدفت نجران
دعم بريطاني لـ«الصحة العالمية».. وحظر فرنسي لكلوروكين في علاج فيروس كورونا
مركز أوروبي: إغلاق الحدود وفحوص ما قبل السفر قليلة الجدوى
صواريخ حوثية تصيب قاعدة عسكرية في مأرب
قادة أوروبيون يحذرون نتنياهو من ضم أراض فلسطينية
انفجار مستودع يودي بحياة عدة أشخاص في إدلب
// يتبع //
06:00ت م
0003