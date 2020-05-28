إسلام آباد 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجاوز الإصابات بفيروس كورونا في باكستان 60 ألف حالة، وبذل سلطات الصحة جهودا كبيرة للسيطرة على انتشار هذا الوباء واحتواء المصابين به.وسلطت الضوء على إثارة الهند للقلاقل مع كافة الدول المجاورة لها وتعرض عدد من جنودها للاعتقال على يد القوات الصينية إثر محاولتهم القيام بأعمال غير مشروعة في منطقة "لداخ" المتنازع عليها بين الهند والصين.واهتمت بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القيام بوساطة بين الصين والهند لحل أزمة المواجهات العسكرية الجارية بين جيشي البلدين في منطقة لداخ.وأخبرت عن إسقاط الجيش الباكستاني أمس طائرة استطلاع هندية بدون طيار إثر اختراقها المجال الجوي الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.واهتمت بترحيب باكستان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى التصدي لظاهرة الكراهية ضد الإسلام.ونشرت إعلان الشرطة الباكستانية عن مقتل اثنين من رجالها بهجوم مسلح شنه مجهولون على حاجز أمني في العاصمة إسلام آباد.وأنبأت عن تقليص الولايات المتحدة الأمريكية حجم قواتها المنتشرة في أفغانستان بالتزامن مع الاتفاق الذي تم التوصل عليه مع مقاتلي حركة طالبان في أواخر شهر فبراير الماضي.وأشارت صحف باكستان إلى عزم الصين تخفيف القيود المشددة المفروضة منذ شهرين على الرحلات الجوية الدولية من وإلى البلاد بسبب جائحة كورونا.// انتهى //07:16ت م0010