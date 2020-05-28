القاهرة 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بدء أجهزة الدولة في تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بالتمهيد للتعايش مع الفيروس وفق إجراءات احترازية المشددة، وذلكاعتبارا من بعد غد ولمدة 15 يوما.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان، أمس عن تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها، و816 وفاة.ونوهت إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن خطتها للنهوض الاقتصادي للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المتضررة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بتخصيص تريليون دولار للمساعدة في تعافي اقتصاديات هذه الدول.وأخبرت الصحف عن نجاة وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من محاولة اغتيال إثر هجوم استهدف مقر الوزارة في محافظة مأرب خلال اجتماع قيادات الجيش.ولفتت إلى أن الجيش الوطني الليبي واصل تنفيذ خططه لاجتثاث الميليشيات المسلحة من طرابلس وغيرها من المدن، موضحة أن طائرات سلاح الجو استهدفت عدة مخازن للأسلحة تابعة للميليشيات ومرتزقة تركيا فضلا عن تنفيذ عملية نوعية جنوب مصراته أسفرت عن تدمير عدد من الآليات وأسر عناصر من الموالين لتركيا.وتحدثت صحف مصر اليوم، عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من الفلسطينيين بالضفة الغربية بالإضافة إلى تنفيذها عدة عمليات هدم طالت منازل ومنشآت سياحية في عدد من المحافظات بالضفة.// انتهى //09:51ت م0015