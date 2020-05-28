طوكيو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسقفز المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس متخطيا مستوى المقاومة الفني الرئيسي لمتوسطه المتحرك في 200 يوم مدفوعا بآمال عودة الأنشطة الاقتصادية لوضعها الطبيعي بسرعة ووسط اقتناص المستثمرين للأسهم التي شهدت انخفاضات حادة مثل أسهم القطاع المالي.وارتفع المؤشر نيكي 2.32 % إلى 21916.31 نقطة متخطيا المتوسط المتحرك في 200 يوم عند 21657.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.80 % إلى 1577.34 نقطة وسجل المؤشران بذلك أعلى مستوى لهما منذ أواخر فبراير .// انتهى //10:30ت م0022