جنين 05 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة جنين .وذكرت مصادر محلية في حنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وشنت حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها الأسير المحرر نور بشار أبو بكر ، وشقيقه براء ، ومحمد رياض تركمان.وفي ذات السياق ، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مأمون أبو الرب، وعبد السلام نبيه أبو الرب، بعد أن اقتحمت منزلي ذويهما في بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية باتجاه الشبان.// انتهى //10:32ت م0023