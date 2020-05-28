بيروت 5 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالموقف اللافت الذي أعلنه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش حول ضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندق النقد الدولي في حين برز إصدار مصرف لبنان أمس تعميمين لضبط أسعار السلع الغذائية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.وأشارت إلى تحذير وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي أمس من التبعات الكارثية لمخطط إسرائيل ضم عدة أراض من الضفة الغربية المحتلة على أمن واستقرار المنطقة.وتحدثت صحف الخميس عن إعلان قوات التحالف أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة دون طيار اطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأماكن المدنية في مدينة نجران.ولفتت الانتباه إلى إعراب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن أسفه أمس لعدم التجاوب بصورة ملموسة مع الدعوة التي وجهها في 23 مارس لوقف إطلاق النار في جميع انحاء العالم والتفرغ لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وأخبرت عن توجيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة دولية افتراضية خاصة بمساعي تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أوائل الشهر المقبل.// انتهى //10:35ت م0024