تونس 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على علاقات تونس الخارجية، في ضوء المحادثات الهاتفية التي جرت بين وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي ووزيرة الجيش الفرنسية فلورانس بايلي، بحثا خلالها سبل دعم التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.وتناولت إلى جانب ذلك مشاركة وزير الخارجية التونسي نور الدين الري عن بعد في اجتماع رفيع المستوى حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، حيث أكد أهميّة احترام اتفاقيات جنيف والقرارات الأممية المتعلّقة بحماية المدنيين وان ذلك يتطلب حشد الجهود لوضع حد للأعمال العدائية وإسكات الأسلحة في كل مكان.وواصلت الصحف رصدها للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا، حيث تشهد الأجواء الليبية حرب طائرات مسيّرة شرسة يعتمدها كلا الطرفين المتنازعين في ضواحي العاصمة طرابلس، ناقلة في السياق قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيال تقارير تفيد بمقتل وإصابة عدد من سكان منطقتي عين زارة وصلاح الدين في طرابلس، جراء انفجار عبوات ناسفة .وأخبرت صحف الخميس عن انتخاب الكنيست الإسرائيلي، رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس، نائبًا لرئيس الكنيست،وعضوية رئاسة الكنيست الإسرائيلي.ونقلت تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "الیونیسف" و"سايف ذي تشیلدرن" من أن التداعیات الاقتصادية لجائحة كوفید-19 قد تدفع ما يصل إلى 86 ملیون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نھاية العام.وسلطت الضوء على خطة تقدمت بها رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ، بمساعدة استثنائية قيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي فيروس كورونا ، وستكون لإسبانيا وإيطاليا الحصة الأكبر من تلك التمويلات الاستثنائية.وتناولت صحف تونس الحصيلة الثقيلة من الوفيات خلال الـ 24 ساعة التي شهدتها البرازيل بوفاة 1039 شخصًا ، في رابع حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف في البلاد.// انتهى //11:35ت م0030