الباحة 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسرصدت "واس" مشاهد الالتزام المجتمعي في منطقة الباحة من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل جزئياً من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً في جميع مناطق المملكة, ابتداءً من اليوم.وأظهرت الجولة المصورة لشوارع مدينة الباحة اليوم, الزيادة النسبية في الحركة المرورية في الشوارع والطرقات وقد واكبها وعي مجتمعي من قبل المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أكّدت وزارة الصحة على ضرورة الإلتزام بها من لبس الكمامات والقفازات, والابتعاد بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الأشخاص.كما بدى التزام الأهالي بعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن في المركبات أثناء فترة السماح بالتجوّل لحمايتهم إضافة إلى التباعد الاجتماعي بعدم وجود نقاط تجمع للأفراد في المحلات والأماكن العامة، بما يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.// انتهى //12:47ت م0043