الكويت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها بعد اسبوع قصير استمر جلستين فقط اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5018 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 %.وتم تداول كمية اسهم بلغت 8ر196 مليون سهم تمت عبر 9171 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر38 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4157 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 4ر101 مليون سهم تمت عبر 3183 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5455 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 3ر95 مليون سهم تمت عبر 5988 صفقة بقيمة 4ر34 مليون دينار .// انتهى //13:14ت م0047