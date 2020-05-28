اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر1 نقطة
الخميس 1441/10/5 هـ الموافق 2020/05/28 م واس
الكويت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها بعد اسبوع قصير استمر جلستين فقط اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5018 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 %.
وتم تداول كمية اسهم بلغت 8ر196 مليون سهم تمت عبر 9171 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر38 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4157 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 4ر101 مليون سهم تمت عبر 3183 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5455 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 3ر95 مليون سهم تمت عبر 5988 صفقة بقيمة 4ر34 مليون دينار .
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