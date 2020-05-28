بيروت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسواصل الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع تابعة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف، عاليه، كسروان، المتن، بيروت وضواحيها وبعبدا في جبل لبنان ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه في جبل لبنان ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.وأشار البيان إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب جنوب لبنان، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق البحر بين عدلون والناقورة، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.// انتهى//13:52ت م0054