الدمام 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسعقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية أمس, اجتماعاً مرئياً - عن بعد -, ناقش خلاله مدير عام الفرع سليمان بن فهد الخميس مع مديري إدارات الفرع ومديري إدارات المساجد في مدينة الدمام ومحافظات المنطقة خطوات تنفيذ التوجيهات الكريمة القاضية برفع إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وإنفاذ التوجيهات الواردة من معالي وزير الشؤون الإسلامية المتعلقة بذلك.ونوه مدير الفرع خلال الاجتماع بما تقدمه القيادة من جهود مباركة في الحد من انتشار فيروس كورونا، والاهتمام والمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية, ومعالي نائبه لأعمال الفرع.وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ ما ورد بكل دقة لسلامة المصلين ومن ذلك: فتح المساجد قبل الأذان بـ ( 15 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 10 ) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى ( 10) دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتا وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو غيرها من طيب أو سواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.// انتهى //14:22ت م0055