تبوك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسشهدت الطرقات والميادين العامة بتبوك اليوم، عودة للنشاط والحركة، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة وسط التزام مجتمعي وانسيابية في الحركة الأمر الذي يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.ورصدت عدسة " واس" حركة السيارات في شوارع وطرق تبوك في الساعات الأولى من بدء مرحلة السماح بالتجوّل الجزئي والمحدد بين الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً.// انتهى //15:04ت م0061