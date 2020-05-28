بيروت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقين حربيين إسرائيليين انتهكا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على أربع مراحل لمسافة أقصاها حوالي 24 مترا.وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //15:05ت م0063