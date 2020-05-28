كيب تاون 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا 1673 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية تسجلها البلاد منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالمرض في أوائل شهر مارس.وأفاد وزير الصحة بجنوب أفريقيا زويلي مخيزه أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 25937 حالة، وتسجيل 28 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 552 وفاة, في حين بلغت عدد حالات التعافي 13451 حالة.// انتهى //15:14ت م0065