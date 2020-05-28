رام الله 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطناً فلسطينياً من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل: إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وداهمت عدة منازل في حي قرن الثور واعتقلت الشاب عمر عبد المهدي شاور.كما مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير محمد شادي جرار من جنين للمرة الخامسة على التوالي.من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيرة جنوب غرب رام الله وداهمت ستة منازل وسلمت ساكنيها أمر إزالة بحجة "البناء من دون ترخيص".// انتهى //15:32ت م0067