اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 180ر2%
الخميس 1441/10/5 هـ الموافق 2020/05/28 م واس
مسقط 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 80ر3520 نقطة، مرتفعًا بـ 12ر75 نقطة وبنسبة 180ر2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 68ر3445 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و110 آلاف و133 ريالًا عمانيًا، مرتفعة بنسبة 20ر313% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 752 ألفًا و689 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 676ر0% عن آخر يوم تداول، حيث بلغت ما يقارب من 37ر18 مليار ريال عماني.
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