مسقط 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 80ر3520 نقطة، مرتفعًا بـ 12ر75 نقطة وبنسبة 180ر2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 68ر3445 نقطة.وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و110 آلاف و133 ريالًا عمانيًا، مرتفعة بنسبة 20ر313% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 752 ألفًا و689 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 676ر0% عن آخر يوم تداول، حيث بلغت ما يقارب من 37ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //15:34ت م0071