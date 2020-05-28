مكة المكرمة 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس‎وفرت جمعية هدية 780 بطاقة شرائية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع مكة المكرمة، ضمن مبادرة (هديتكم) المتزامنة مع عيد الفطر المبارك التي تهدف إلى إسعاد الأسر المتعففة عبر تقديم بطاقات تسوق ممغنطة هدية لهم بالتضامن مع حملة (براً بمكة) التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وتكاملاً مع حملة (مجتمع واعي) التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.‎وأوضح مدير عام جمعية هدية منصور العامر، أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن المعطاء، ولهم حق الوقوف معهم لمساعدتهم وإسعادهم مع فرحة عيد الفطر المبارك.فيما عبر المدير التنفيذي لجمعية جستر بمكة المكرمة فهد الزهراني عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتبنيه لها, مثنياً على جهود مجلس إدارة جمعية هدية والإدارة والتنفيذية والعاملين فيها على مايقدمونه من تفانياً في تقديم الخدمة ومبادرات إبداعية لخدمة إنسان مكة المكرمة.// انتهى //15:39ت م0073