رفحاء 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسواكبت عدسة "واس" عودة الحركة الاقتصادية إلى المولات ومحلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية وامتثال المتاجر والمحلات بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة،واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل.وبادرت المراكز والمحلات التجارية بتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقاً قبل استقبال الزبائن, كما قامت بتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق حفاظاً على سلامة الجميع إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات المعتادة من قبل مثل قياس درجة حرارة لجميع المتسوقين ،وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها،وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية،بالاضافة لوضع اللافتات عند مداخل المتاجر توضّح التعليمات للمتسوقين،وإرشادهم بأهمية التباعد بمسافة كافية والابتعاد عن ملامسة الأسطح ومقابض الأبواب وأهمية ارتداء الكمامة القماشية.من جانب آخر ومع بدء عمل الأنشطة التجارية صباح اليوم نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة والبلدية جولات ميدانية لمتابعة وتقييم التزام مختلف المنشآت بالتدابير والضوابط للحدّ من جائحة فيروس كورونا المستجدّ،والتأكيد على أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية،وأن الوعي بأسباب السلامة يعدّ مطلباً أساسياً لحماية الجميع وسلامتهم.// انتهى //16:20ت م0075