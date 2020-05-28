تبوك 05 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م واستواصل أمانة منطقة تبوك ضمن جهودها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية جولاتها التفقدية على المنشآت التجارية والمتاجر والتأكيد على أصحابها بأهمية الرفع من الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على السلامة وجعل الصحة العامة للمواطن والمقيم كأولوية قصوى في جميع أعمالها.وأوضحت الأمانة أن أعمال البلديات بشقيها الوقائي والرقابي متواصلة على مدار اليوم من خلال الحملات المجدولة والجولات الترددية لمراقبيها، ووقوفهم على جميع المحلات والمتاجر الخاضعة لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام مسؤولياتها، وإلزام أصحابها والعاملين بها باتخاذ أقصى درجات التدابير المتعلقة بالنظافة والتطهير والتعقيم، واتباع الأساليب والإرشادات التي تنص عليها أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.من جهة أخرى نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خطة عمل مكثفة لتنظيف وتعقيم طرق وشوارع وأحياء المنطقة، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تنفيذ خطة عمل وقائية تشمل النظافة والتطهير والتعقيم والإصحاح لمختلف الطرق والشوارع والأحياء وتجمعات العمالة والمرافق العامة، وكذلك تكثيف عمليات الإصحاح البيئي والتعقيم المستمر لحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة، إلى جانب تطبيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ الخطط الاحترازية للحد من التجمعات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //18:08ت م0086