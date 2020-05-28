بيساو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلن رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو تمديد حالة الطوارئ، إلى غاية 10 يونيو المقبل، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح قرار صادر عن الرئاسة في غينيا بيساو أن التمديد في حالة الطوارئ، يأتي إثر تقويم للوضع في البلاد، حيث اتضح أنها لم تتغير على مدى 15 يومًا الأخيرة، وسجلت الكثير من حالات العدوى.وتشير آخر حصيلة رسمية معلنة، إلى تسجيل 1178 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 42 حالة شفاء، و7 حالات وفاة.// انتهى //18:21ت م0092