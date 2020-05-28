تبوك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسعززت الأسواق التجارية والمحلات والمتاجر في منطقه تبوك من إجراءاتها الوقائية والاحترازية مع أول يوم لعودة نشاطها التجاري تدريجيًا، وذلك بتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة والمطهرات عند المداخل، وأجهزة لقياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين.بدورها قامت إدارة المجمعات التجارية بالمنطقة بتوجيه رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتسوقات، مع الحرص على التقيد بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ورصدت عدسة "واس" عودة عددًا من المحلات والمراكز التجارية والمتاجر إلى ممارسه نشاطها، مع تواجد مكثف للجهات الرقابية من فرع وزاره التجارة وأمانه منطقه تبوك للتأكد من التقيد بجميع التعليمات والتقيد بالأنظمة مع تطبيق اللوائح على المحلات المخالفة.// انتهى //18:30ت م0093