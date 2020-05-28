نجران 05 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسبدأت أمانة منطقة نجران اليوم، تنفيذ خطتها لتطهير وتعقيم الجوامع والمساجد بالمنطقة، وذلك تمهيداً لاستقبال المصلين يوم الأحد القادم.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن تطهير وتعقيم الجوامع والمساجد والساحات المحيطة بها يأتي تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المصلين، مشيراً إلى أن الأمانة ستقوم بتطهير وتعقيم جوامع ومساجد المنطقة في جميع الأحياء والمراكز والقرى، حيث تستهدف خطة عمل اليوم أحياء "الفيصلية والضباط والأملاح والخالدية والكنتوب وصاغر وأبو غبار وآل منجم ودحضه والفهد الشمالي والفهد الجنوبي والأمير مشعل والمخيم والإسكان وأبا الرشاش والظهرة ووادي الرغام والعريسة".وبيّن عيبان أن ذلك سيتم بمشاركة آليات التطهير والتعقيم بواسطة فرق الإصحاح البيئي المتخصصة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.//انتهى//18:32ت م0095