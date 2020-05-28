الأحساء 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسقدمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأحساء (أسرية)، خلال الفترة من 27/ 01/ 2020م حتى 27/ 05/ 2020م، عدداً من البرامج المتميزة للمستفيدين من خدماتها في المجالات الاستشارية والتدريبية المختلفة.وأوضح مدير إدارة الإرشاد الأسري تركي بن عبدالرحمن الخليفة، أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية خلال الفترة من 27/ 01/ 2020م حتى 20/ 03/ 2020م بلغ 7.226 مستفيدًا ومستفيدة، تضمنت (2697) استشارة هاتفية، و (183) استشارة إلكترونية، و (3790) زائرًا على موقع المستشار، وبلغ عدد المتدربين والمتدربات في الدورات التدريبية (556) متدربًا ومتدربة.فيما زاد عدد المستفيدين خلال الفترة من 21/ 03/ 2020م حتى 27/ 05/ 2020م، حيث بلغ 19.102 مستفيدًا ومستفيدة، تضمنت 1.244 مستفيدًا من الاستشارات الهاتفية (التربوية، والزوجية، والاجتماعية، والنفسية)، و 301 استشارة إلكترونية، و "10.959" زائراً لموقع المستشار، وبلغ عدد المتدربين والمتدربات في الدورات التدريبية (6190) متدربًا ومتدربة، واستفاد من برامج الأطفال وبرنامج عيدنا بهجة (502) طفلين وطفلتين، فيما بلغ عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي 43.328 متابعاً.من جانبه، نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن صالح السهيل، بحرص الجمعية على الدقة في رصد أعداد المستفيدين والمستفيدات، التي اعتمدت في نتائجها على البرنامج الحاسوبي الذي صممته الجمعية وطورته لخدمة مستفيديها من خلال الهاتف الاستشاري (920 000 900 )، وعلى موقع المستشار (almostshar.com)، وعلى تحضير الدورات التدريبية.من جهته، بين مدير عام الجمعية الدكتور خالد بن سعود الحليبي، أن الجمعية استخدام التقنيات الحديثة، عبر البرامج الافتراضية عن بُعد برامجها حيث خصصت (4) ساعات يومية للاستشارات الهاتفية لتلقي استشارات المستفيدين على الهاتف الاستشاري 920000900 من الساعة : 10:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا، وأتاحت الدخول على منصة المستشار www.almostshar.com في مواقع الانترنت على مدار الساعة لاستقبال الاستشارات الإلكترونية لجميع شرائح المجتمع، كما نفذت دورات تدريبية عن بُعد للرجال والنساء بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //18:48ت م0096