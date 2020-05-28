نيويورك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على تباين وفتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على ارتفاع، مدعومة بأسهم بوينج مع استئناف الشركة إنتاج طائرات 737 ماكس.وارتفع داو 149.09 نقطة أي ما يعادل 0.58% ليصل إلى 25697.36 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 10.48 نقاط أو 0.35% مسجلاً 3046.61 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 19.36 نقطة أو 0.21% ليصل إلى 9392.99 نقطة عند الفتح.// انتهى //19:19ت م0103