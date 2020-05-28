بريدة 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسرصدت عدسة "واس" عودة الحركة الاقتصادية إلى محلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمنطقة القصيم، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية وامتثال المتاجر والمحلات بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل.كما قامت المراكز والمحلات التجارية بتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقاً, وذلك بتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق حفاظاً على سلامة الجميع, إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات المعتادة من قبل مثل قياس درجة حرارة لجميع المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل.// انتهى //19:22ت م0104