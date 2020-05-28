الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة تسجيل (1644) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (80185) حالة، من بينها (25191) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (419) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة, كما سجلت (3531) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (54553) حالة.وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1644) حالة، 42% من الحالات تعود لسعوديين و58% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغون 83%, مشيرة إلى أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (611) حالة، وجدة (360) حالة، ومكة المكرمة (148) حالة، والدمام (101) حالة، والهفوف (91) حالة، والمدينة المنورة (50)، والخبر (46) حالة، والظهران (25) حالة، والطائف (22) حالة، وحائل (20) حالة، والمبرز(17) حالة، والجبيل (17) حالة، وتبوك (16) حالة، وخليص (15) حالة، والقطيف (13) حالة، وبقيق (13) حالة، ورأس تنورة (8) حالات، والشارف (8) حالات، والجفر (5) حالات، ونجران (5) حالات، وبريدة (4) حالات، وخميس مشيط (4) حالات، والخرج (4) حالات، وبيش (3) حالات، والعيص حالتان، وينبع حالتان، والقريات حالتان، والمضة حالتان، والنماص حالتان، والخفجي حالتان، وصفوى حالتان، وجازان حالتان، وعرعر حالتان، وحالة واحدة في كل من خيبر، والرس، وعيون الجواء، وعنيزة، والمظيلف، والقنفذة، والهدأ، ورنية، وابها، والمجاردة، وأحد رفيدة، والنعيرية، وحفر الباطن، والغزالة، والطوال، وفيفاء، وصبياء، وشرورة والدلم، والمجمعة.وأفادت الصحة أن عدد الوفيات (441) حالة، بإضافة (16) حالات، منها حالة لسعودي في جدة يبلغ من العمر (51) عام، و(15) لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وجازان، والدمام، والخبر، وتتراوح أعمارهم بين 30 و68 عام، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 68% ونسبة الوفيات 0،55.%.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5716570) حالة, تعافى منها (2367292) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (356124) ألف حالة.وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أوضحت الصحة أنه تم إضافة فحوص جديدة بعدد (16428) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (770696) فحصاً.وحثت الجميع على الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا, كذلك أهمية تغطية الفم والأنف عند الخروج بالكمامة القماشية.وجدّدت الوزارة التأكيد على أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.// انتهى //19:23ت م0105