رام الله 05 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م واسدعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم أجمع لتحويل مواقفها الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية إلى واقع عملي من خلال خلق حقائق سياسية على الصعيد الدولي، والبدء الفوري باتخاذ إجراءات جدية لمنعها.وطالب عريقات في تصريحات له اليوم بمساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقاته المنافية لقواعد القانون الدولي، وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وحظر منتوجات الاستيطان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة ضد الشركات المتواطئة مع مشروع الاستيطان الاستعماري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في جميع التعاملات مع إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ودعا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقات الحالية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم انتهاكها لبنود احترام حقوق الإنسان، محذراً من أن السماح لإسرائيل بالمضي في مشروع فرض "إسرائيل الكبرى" لن يدمر أسس النظام الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين فحسب، بل يهدد السلم والأمن العالميين، وسيجر المنطقة إلى دوامة لا تنتهي من العنف.// انتهى //19:31ت م0107