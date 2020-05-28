بيروت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.17% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 575.30 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 آلاف و501 سهم بقيمة 895 ألفاً و196 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 57 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و977 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و907 آلاف لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:39ت م0108