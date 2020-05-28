اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 1.17 %
الخميس 1441/10/5 هـ الموافق 2020/05/28 م واس
بيروت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.17% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 575.30 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 آلاف و501 سهم بقيمة 895 ألفاً و196 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 57 صفقة.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و977 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و907 آلاف لجلسة التداول السابقة.
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19:39ت م
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