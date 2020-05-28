الرباط 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي استئناف حركة القطارات لنقل المسافرين بين محاور الدار البيضاء والرباط والقنيطرة والجديدة، ابتداءً من 1 يونيو المقبل مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا .وأوضح بيان صادر عن المكتب اليوم أن الإجراءات التي سيتم العمل بها تتمثل في تقليص نسبة عدد الركاب إلى 50%، وفرز المسافرين عند مداخل المحطات لتنظيم التدفقات وتقسيمها حسب الوجهات، ومراقبة ارتداء الكمامة بالمحطات وعلى متن القطارات، وتوفير مواد التعقيم والحرص على احترام التباعد الاجتماعي .// انتهى //19:40ت م0110