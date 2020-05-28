سكاكا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المحلات الأسواق والأماكن العامة ، ومتابعة ذلك من قبل الجهات المختصة.جاء ذلك خلال اجتماع سموه عن بُعد اليوم بلجنة الطوارئ بالمنطقة ، التي تضم ممثلين عن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ، وبحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.واستمع سموه من أمين عام اللجنة مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي خلال الاجتماع لشرح عن الأعمال التي قامت بها اللجنة في تنفيذ توصيات الاجتماع السابق.كما تمت مناقشة خطط اللجنة خلال الفترة القادمة ومتابعتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية إثر صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة إلى طبيعتها بالتدريج مع التقيد بتلك الإجراءات وتكثيف أعمال التوعية بما يتوافق مع المرحلة القادمة.وفي نهاية الاجتماع ثمن سمو الأمير فيصل بن نواف للجهات الحكومية العاملة بالميدان جهودها والذي كان له الأثر الواضح في التقليل من انتشار الفيروس بالمنطقة ، متمنيا من الجميع مواصلة تلك الجهود خلال المرحلة القادمة ، سائلا الله ان يدفع هذا البلاء عن الجميع عاجلا انه سميع مجيب.// انتهى //19:52ت م0112