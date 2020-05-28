سول 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلن وزير الصحة في كوريا الجنوبية اليوم أن بلاده ستقوم مرة أخرى بتشديد القيود المفروضة في العاصمة سول وضواحيها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.وأفاد الوزير بارك نيونج هوو، بعد عقد اجتماع أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء تشونج سي كيون، أنه سيتم على الفور إغلاق المؤسسات العامة حتى 14 يونيو المقبل، وذلك بسبب تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بالفيروس.وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ مطلع أبريل، بعد تفشي الفيروس في أحد مراكز التوزيع.// انتهى //19:59ت م0114