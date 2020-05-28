القاهرة 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسثمن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي جهود الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا في مصر، مؤكداً على دعم الحكومة الكامل لمختلف الجهود التي يقومون بها في مجابهة الفيروس.وجدد مدبولي خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا التأكيد على الحرص الدائم والمستمر على حمايتهم من الإصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك, منوهًا بأنه يتم إجراء التحاليل السريعة لجميع الطواقم الطبية، إلى جانب إجراء تحليل الـ "PCR"، حيث أُجريَ نحو 8900 تحليل "PCR"، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الإصابة بالفيروس لمختلف الطواقم الطبية بجميع المستشفيات، ومستمرون في إجراء التحاليل اللازمة لهم، بجانب توفير كل المستلزمات الطبية.// انتهى //19:59ت م0115