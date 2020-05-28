بروكسل 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، مكالمة هاتفية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل شرقي.وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير, والعمل على تجنب المزيد من التصعيد وإيجاد حل عاجل ومفيد للطرفين.وأكد الممثل الأعلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الأطراف في هذا المسعى وتبادل خبرته معها.// انتهى //21:07ت م0127