رفحاء ٥ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠م واسبدأت إدارة المساجد بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع بلدية رفحاء تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، مع قرب فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين بدءا من صلاة فجر يوم الأحد المقبل.وأوضح لوكالة الأنباء السعودية "واس" مدير إدارة المساجد بمحافظة رفحاء فهد بن عثمان الفريح، أنه تم البدء بتنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بالتعاون مع بلدية المحافظة ، حيث شمل ساحات ومداخل المساجد، وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل ، قبيل عودة المصلين لها مع صلاة فجر يوم الأحد -إن شاء الله- مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ،وعلامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف ، ورفع المصاحف ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.// انتهى //21:09ت م0128