إسلام آباد 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ 19 " في باكستان إلى 62689 حالة.وأوضح المركز الباكستاني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه توفى حتى الآن من بين المصابين بفيروس كورونا 1283 حالة، وتماثلت 20231 حالة للشفاء.وتوجد من بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 25309 حالات في إقليم السند، و22037 حالة في إقليم البنجاب، و8842 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3616 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 2015 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و651 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و219 حالة في إقليم كشمير.// انتهى //21:19ت م0131